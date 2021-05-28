Принц Гарри и Меган Маркл попали в скандал с мошенничеством

Принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в мошенничестве. Со счетов их благотворительного фонда Sussex Royal якобы исчезло 300 тысяч фунтов стерлингов, внесенных королевской семьей, сообщает Сегодня.

Половина пропавшей суммы, предположительно, ушла на оформление юридических бумаг для деятельности организации, а вот остальные деньги, выделенные на помощь нуждающимся, были переведены на счет компании Travalyst, передает таблоид Daily Mail. Интересно, что 75% акций в ней принадлежат принцу Гарри.

В итоге расследованием финансовых переводов пришлось заняться специальной комиссии по благотворительности. Заключение экспертов опубликовало издание Mirror: "Комиссия завершила свою проверку и пришла к выводу, что деятельность благотворительной организации была законной и надлежащей" .

К слову, британские таблоиды пишут, что принцу Гарри нет надобности воровать деньги, поскольку принц Филипп оставил ему в наследство намного больше: точная сумма не разглашается, но предположительно это 30 миллионов фунтов стерлингов.