Распространенные схемы незаконного получения субсидий

В Украине часто субсидии оформляют и люди, жилищные условия которых отнюдь не подходят под установленные нормы, но они находят лазейки и схемы, сообщает Сегодня.

Четыре наиболее распространенных схемы, к которым прибегали люди, чтобы нечестно получить государственные средства:

Выплаты "мертвым душам", когда помощь продолжала предоставляться человеку после смерти.

Получение субсидий одновременно по двум разным адресам.

Наличие в семье одного или более транспортных средств, с момента выпуска которых прошло менее пяти лет.

Покупка земельного участка, жилья, строительных материалов и других товаров долгосрочного потребления или услуг на сумму более 50 000 гривен.

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Данные о нарушителях, которым выплатили компенсацию, Минфин ищет в различных источниках. Информацию о путешествиях за границу предоставляет Государственная пограничная служба. О покупке и регистрации автомобиля – Министерство внутренних дел. В этом году правительство изменило подход – проверка происходит до назначения субсидии.

Субсидии на коммуналку составляют львиную долю государственных выплат, которые Министерство финансов ежегодно подвергает сомнению. Поэтому в Минцифры предлагают объединить базы госорганов в единый реестр. Это не только ускорит поиск недобросовестных субсидиантов, но и позволит назначать помощь автоматически, если нет нарушений. Запустить реестр обещают до конца года.

Отказать в субсидии могут, если вы единовременно приобрели доллары на более 50000 гривен или на такую же сумму сделали покупку. Или на депозите храните более ста тысяч гривен. Ранее эта сумма была почти вдвое меньше.