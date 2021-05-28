Правила финмониторинга планируют изменить: к чему готовиться

В Украине в ближайшее время могут изменить максимальную сумму анонимных переводов через терминалы. Кроме того, в Раде уже приготовили изменения критериев публичных лиц, которых банки должны усиленно проверять, сообщает Обозреватель.

Как и почему могут измениться правила финансового мониторинга и что ждет украинцев в ближайшее время.

Что и почему изменят?

Без подтверждения личности (анонимно через терминалы) фактически можно отправить сумму до 5000 грн. На деле же это означает, что перевод на 5000 грн уже запрещен, терминалы принимают до 4999 грн, а сдачу в одну гривню не выдают.

"Если бы я писал этот закон, я бы вместо 5000 грн написал 5001 грн, четко понимая, что история про 5000 грн приведет к тому, что все интерфейсы приема платежей получат ограничение 4999 грн и это, как следствие, приведет к огромному неудобству, так как мало кто имеет точную сумму до 1 грн и получается сдача, которую некуда девать, лишние экраны и неудобные интерфейсы" , – написал банкир Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

Нардеп Игорь Фрис зарегистрировал законопроект №5559, в котором указанный недостаток изменят, максимальная сумма увеличится до 5001 грн.

Отметим:

анонимным считается перевод, который совершен через терминал без идентификации;

для идентификации достаточно авторизоваться в терминале с помощью банковской карты или кода из СМС.

Как сейчас проверяют переводы?

В Украине новые правила финансового мониторинга заработали еще в прошлом году. По закону, финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход. Каждый банк использует свою систему автоматической проверки, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю. Среди них, например:

публичные деятели (имеют влияние на бюджет и принятие решений, ПЕП);

те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс. грн;

те, кто проводит операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

те, кто переводит средства за границу, обменивает банкноты.

Если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс.

Проверка касается не только переводов, но и даже открытия депозитов. Если украинец ежемесячно откладывал небольшую сумму с "серой" зарплаты, накопил, например, на квартиру и решил отнести деньги в банк (иначе легально сделку провести не удастся), финансовое учреждение может отказаться открывать депозит.

Что еще могут изменить?

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект Сергея Власенко ("Батькивщина") в результате которого публично значимыми персонами будут считать только те, кто занимал публичные должности не более, чем год назад.

Сейчас в Украине банки массово блокируют даже незначительные переводы своих клиентов, требуют подтвердить источники доходов. Причина: согласно закону, РEP считаются все, кто когда-либо выполнял публичные функции (работал в органах власти). Под контроль попадают также и их родственники.

Согласно опубликованным на сайте комитета результатам голосования, законопроект Власенко №4218 поддержало большинство членов комитета.

Сейчас в Украине публично значимыми персонами (PEP, от английского politically exposed person) считаются все, кто когда-либо работал или работает в органах власти. По закону о противодействии отмыванию средств банки должны их проверять более тщательно.

Но проблема в том, что финансовые учреждения злоупотребляют и слишком тщательно проводят эту проверку. К примеру, как рассказал экономист Алексей Дорошенко, его брату (депутат местного совета) заблокировали перевод на 150 грн: потребовали предоставить доказательство, что деньги получены легально.

Банки могут блокировать счета без причины﻿

"ПриватБанк заблокировал счет без объяснения. Потребовали прохождение идентификации. Все прошел, счет все равно остался заблокирован. Потом мне сказали, что у меня якобы на счете "ФОПа" были подозрительные операции, хотя операции были такими же, как и в прошлом году. Написал заявление в банке, в нем было объяснение. Но и это не помогло, только когда написал у себя в соцсетях, только тогда отреагировали" , – рассказывает предприниматель Ярослав.

Таких случаев – десятки и сотни. Одни банки тратят огромные суммы на введение автоматического мониторинга операций, другие же экономят и в результате под блокировку попадают даже те операции, которые не отвечают критерию "сомнительных".

В самих финансовых учреждениях уверяют: что те клиенты, которые честно ведут дела, финмониторинга могут не бояться. А если вам нужно перевести крупную сумму, размер которой не соответствует легальному заработку, лучше заранее обратиться в свой банк, предупредить и по запросу предоставить документы, которые подтвердят, что средства легальные.