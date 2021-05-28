Ученые выявили новую опасность высокого уровеня холестерина

Ученые из США, Великобритании и Нидерландов выявили, что высокий уровень холестерина в крови связан с риском развития сосудистой деменции, которая ведет к развитию болезни Альцгеймера и других форм слабоумия, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что это характерно в основном для мужчин. Исследователями были проанализированы данные около двух тысяч участников двух крупных исследований: Балтиморского лонгитюдного исследования старения (BLSA), которое было начато в США в 1958 году, и Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера (ADNI), реализуемой с 2003 года. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Medicine.

На первом этапе ученые выяснили, что основную роль в развитии деменции играют нарушения так называемого катаболизма холестерина — преобразования его в желчные кислоты. Подобные нарушения типичны для пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. После этого исследователи решили проверить на более чем 26 тысячах пациентов британских клиник общей практики, есть ли связь между воздействием холестериновых препаратов, которые блокируют всасывание желчных кислот в кровоток, и первичными симптомами деменции.

Учеными было обнаружено, что при больших дозах препаратов, которые блокируют желчные кислоты, риск развития сосудистой деменции увеличивается только у мужчин. По мнению экспертов, катаболизм холестерина и синтез желчных кислот оказывают влияние на прогрессирование деменции через специфические для пола сигнальные пути мозга.

Некоторые изменения во внешности могут указывать на высокий уровень холестерина. На указанную проблему может указывать такая деталь, как «жировые бугорки» на лице, известные как ксантомы. Они расположены в районе век и растут в течение пары месяцев. Другим симптомом повышенного холестерина, как считают ученые, являются серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой.