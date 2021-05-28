Австрия потребовала объяснений от РФ за отказ принять авиарейс в облет РБ

Австрийский МИД призвал Россию объяснить отказ выдать разрешение на полет рейса авиакомпании Austrian Airlines Вена — Москва по новому маршруту в обход воздушного пространства Беларуси. Он был запланирован на четверг, 27 мая, сообщает РБК.

«Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах — чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем» , — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что Вена считает непонятным отказ Москвы, об этом сообщили послу России в Австрии.