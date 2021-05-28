В Беларуси за оскорбление погибших летчиков задержали 20 человек

Белорусские силовики задержали более 20 человек за оскорбление погибших под Барановичами Брестской области пилотов Як-130, сообщает РБК.

Об этом передает государственный телеканал «Беларусь1».

«Задержанные, позволившие себе оскорбительные комментарии, это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских Telegram-каналов, некоторые в прошлом судимые» , — говорится в сюжете телеканала.



Их подозревают в «разжигании социальной вражды» (ст. 130 УК). Максимальная мера наказания по данной статье — 12 лет лишения свободы.

Военный самолет Як-130 разбился 19 мая. В нем находились командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик, лейтенант Никита Куканенко. Во время учебно-тренировочного полета они обнаружили неисправность воздушного судна. Пилоты отвели Як-130 в сторону от населенных пунктов и катапультировались, оба погибли.

СК Белоруссии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 465 (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).