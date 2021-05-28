Пенсионер из Германии подарил детям 33 333 билета в зоопарк

Немецкий пенсионер Хорст Эшлер купил 33 333 билета в мюнстерский зоопарк – Allwetterzoo Münster, чтобы раздать детям – через школы и садики. Несколько недель назад он также перевел зоопарку 750 тысяч евро – рекордный разовый благотворительный взнос в его истории, сообщает DW.

Известно, что пенсионер пообещал своей покойной жене жертвовать их накопления на помощь животным и детям, что сейчас и делает.

Во время второго локдауна в Германии зоопарк был закрыт четыре месяца – до 8 марта. Сейчас открыт для семей и отдельных посетителей при условии соблюдения профилактических требований. Групповые посещения пока не проводятся. Администрация надеется, что такая возможность появится к началу летних каникул.

Зоопарки в Германии в данный момент очень нуждаются в пожертвованиях, так как из-за двух локдаунов долгое время не имели доходов от продажи билетов и не получали другую выручку. Расходы на корм и содержание животных при этом не уменьшились.