В Германии с 7 июня начнут вакцинировать подростков

Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16 лет смогут записаться на вакцинацию против COVID-19 после 7 июня, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после видеосовещания с премьерами федеральных земель, сообщает Укринформ.

“12-16-летние подростки смогут записаться на вакцинацию после 07.06, когда будет снята очередность”, – сказала глава правительства.

BioNTech/Pfizer подали заявку на утверждение вакцины против SARS-CoV-2 для детей и подростков в возрасте от 12 лет, ожидается одобрение со стороны ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам – прим. ред.).

Меркель отметила, что скорость вакцинации будет зависеть от количества вакцин в наличии. При любых условиях, подчеркнула она, безопасное функционирование школ будет оставаться приоритетом независимо от того, сколько учеников воспользуется предложением, а вакцинация остается добровольной.

Политик подтвердила, что к концу лета все желающие будут иметь возможность вакцинироваться, как было обещано еще в феврале.

На данный момент, сообщила Меркель, по крайней мере одной дозой вакцины привиты 41,5% населения (35 млн человек), что она назвала очень хорошим показателем; двумя дозами, следовательно, полностью – 15,7% жителей (13 млн).

Большим успехом канцлер назвала существенное уменьшение в больницах тяжелых больных. При этом она подчеркнула, что пандемия еще не завершилась.

По данным Института Роберта Коха, за последние сутки в ФРГ были подтверждены 6 313 новых случаев инфицирования. Семидневный уровень заболеваемости упал ниже 50 на 100 тысяч и составляет на сегодня 41 на 100 тысяч. Почти по всей стране постепенно смягчаются карантинные ограничения.