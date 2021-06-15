Привычки, которые вредят нашим волосам

Возможно, вы даже не догадываетесь, что проблемы с волосами кроются в казалось бы в обыденных и безвредных привычках. От каких из них стоит отказаться, рассказала трихолог Лариса Пономаренко, сообщает РБК-Украина.

На странице в Instagram эксперт перечислил топ-6 привычек, которые портят волосы.

Курение

Не путайте никотин из сигарет и никотин из аптеки. Курение негативно влияет на организм в целом, цвет лица и состояние волос. Курение способствует окислительным процессам в организме, негативно влияет на органы дыхания, ЖКТ.

Долго не мыть волосы

Существует теория, что если моешь голову ежедневно, то для того, что ты выйти из этого цикла - нужно не мыть волосы неделю, а лучше две. Волосы "привыкнут" и не будут жирнеть так быстро.

Разочарую - теория не станет аксиомой! Более того, на жирной долго не мытой коже головы может развиться грибок.

Частое использование сухого шампуня

Сухой шампунь это "скорая помощь", когда узнали о свидании за час, а голова не мыта. Или бойфренд уже звонит в дверь, а вы проспали. Абсорбирующие частички сухого шампуня цепко приклеиваются в волосам и потом срываются при расчесывании, рассатывая волос.

Спать на наволочке из нити грубой скрутки

Выбирайте постельное белье из сатина или шелка. Оно имеет мягкую, но очень гладкую структуру. Грубая скрутка нити способствует сухости и спутыванию волос.

Питьевой режим

Факт остается неопровержимым - волосам нужна вода, как и каждой клетке нашего организма. Учимся пить воду! Важна вода в чистом виде. Сок, чай, кофе, супы - это еда.

Питание

Волосы любят хорошо поесть. Это значит, что они не любят всевозможные диеты! Особенно ограничения. Мясо, рыба, растительные масла, зелень, овощи и фрукты, цельные крупы и сухофрукты с орехами - все это максимально полезно для наших волос!

А вот фаст-фуд и питание на ходу- это вредная привычка. Так же, как и резкое похудение или набор веса. Переедание или злоупотребление сладким может вызвать инсулинорезистентность, диабет, ожирение и выпадение волос.