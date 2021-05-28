Кейт Миддлтон показала романтический образ на официальном мероприятии

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом появились на торжественном мероприятии в Генеральной ассамблее пресвитерианской церкви в деловых нарядах. Так, Кейт для особого мероприятия выбрала пальто нежно-голубого цвета, скомбинировав его с обувью практически такого же оттенка, сообщает Обозреватель.

Яркими фото поделился фотограф по имени Джейн на своей странице в Twitter. 39-летняя герцогиня Кембриджская позировала в элегантном образе: шерстяное пальто Catherine Walker в нежно-голубом оттенке, такого же цвета лодочки на невысоком каблуке, клатч Strathberry из темно-синей крокодиловой кожи.

Свой наряд Миддлтон дополнила собранными в хвост волосами и аккуратными украшениями.

Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом. Источник: twitter.com/belperbarlow

Кейт Миддлтон на мероприятии. Источник: twitter.com/belperbarlow

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям показали место, где познакомились. Они посетили город Сент-Эндрюс спустя 20 лет. Оказывается, что именно здесь началась романтическая история будущих супругов.