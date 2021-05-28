В Индии циклон разрушил дома более 150 тыс. человек

На Индию и Бангладеш обрушился мощный циклон. Более 150 000 человек остались без крыши над головой, а проливные дожди затруднили работу спасательных служб по оказанию помощи в некоторых прибрежных районах.

Об этом сообщают международные СМИ.

По предварительным оценкам, в дельте Сундарбан Западной Бенгалии было разрушено не менее 25 тыс. домов.

Источник: Reuters

Отметим, что шторм, второй раз за неделю обрушившийся на Индию, начался в тот момент, когда в стране отчаянно борются со второй волной коронавирусной инфекции.

Источник: Reuters

Сообщается, что около 500 тыс. человек нашли убежище в лагерях помощи в Западной Бенгалии, и официальные лица заявили, что они приняли меры для снижения риска потенциального распространения вируса.

Источник: Reuters

Власти Бангладеш сообщили о затоплении деревень из-за проливных дождей и приливов. По словам представителя Агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в настоящее время фиксируют количество жертв от циклона.