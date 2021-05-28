Страховщики массово уходят с рынка: регулятор назвал причину

В прошлом и в начале этого года продолжило ухудшаться финансовое состояние ряда страховых компаний. Также наблюдался тренд на сокращение количества страховщиков из-за добровольного отказа от лицензий и выхода с рынка по собственной инициативе, сообщает UBR.

Только за последние 11 месяцев рынок покинули 24 компании. В марте регулятор составил 46 актов о нарушении нормативов и семь – за непредставление отчетности.

В результате НБУ обязал 20 компаний устранить нарушения, а 17 участникам рынка временно остановил лицензии, из них 7 – не представили отчетность, еще 10 – нарушили нормативы.

При этом в прошлом году продолжилась тенденция роста показателей страховых премий. Прирост составил 12%. Также на 9% увеличились выплаты страховых возмещений.

Нацбанк продолжает работу классификации бизнес-моделей страховщиков, которую регулятор начал в текущем году. От этого зависит платежеспособность компаний и защищенность клиентов.

Регулятор запросил у страховых компаний информацию относительно их бизнес-моделей, которую они должны предоставить в течение месяца. Речь идет о характеристиках типов клиентов, предлагаемых продуктах и каналах продаж.