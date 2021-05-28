В ВР нет окончательного варианта законопроекта о деолигархизации

В ВР нет окончательного варианта законопроекта о деолигархизации

Глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что в Раде пока отсутствует окончательный вариант законопроекта о деолигархизации, ранее анонсированного президентом Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.

"Этот законопроект готовится в Офисе президента. К процессу также привлечены Министерство юстиции. Конечного варианта законопроекта в стенах парламента нет", — сказал спикер парламента.

Разумков отметил, что олигархизация украинского государства является проблемой, с которой надо бороться. В то же время, отметил он, законодательные инициативы должны предусматривать создание "единых правил для всех".

"Нельзя, чтобы законы касались отдельной категории людей. Законы пишутся для всех граждан. И все должны их соблюдать", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

Новости

analytics