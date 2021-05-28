На что способен первый украинский БПЛА вертолетного типа

Презентация прототипа, разработанного ЧАО «Рамзай», должна состояться на выставке «Оружие и безопасность», которая пройдет в июне, сообщает Деловая столица.

Украинские предприятия оборонной сферы в своей работе стараются быть в мировых трендах, хотя усилий пока хватает только на опытные образцы. И яркий пример — беспилотные летательные аппараты вертолетного типа. Ударный беспилотник представило ЧАО «Рамзай», входящее в «Лигу оборонных предприятий Украины».

Полноценная презентация прототипа должна состояться на Международной выставке «Оружие и безопасность», которая пройдет в июне. Новый аппарат (фирменное обозначение пока неизвестно) сможет нести и использовать ракетное вооружение, то есть иметь достаточно большую грузоподъемность и размеры. Летные испытания «Рамзай» планирует начать уже в этом году.

Непонятно, почему этим перспективным направлением производители не занялись ранее. Даже не самая мощная военная промышленность Грузии уже смогла выкатить образец — беспилотник Т-31, который планируют выпускать на базе мощностей Тбилисского авиационного завода.

Что говорить о США или Китае, где вертолетные дроны уже давно не новинка и состоят на вооружении. Активно такие аппараты летают и в небе воюющего Донбасса — речь о Camcopter S-100 производства австрийской фирмы Shiebel, которые используются Миссией ОБСЕ. Фактически это «длинная рука» миссии — аппарат может осуществлять съемку и передачу сжатого цифрового видеоизображения. Передача данных может осуществляться в режиме реального времени на расстояние до 180 км, чего вполне достаточно, чтобы контролировать всю оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей. Причем как минимум один такой вертолет был сбит боевиками в мае 2016 г. под Горловкой. А случаи глушения сигнала вообще отмечаются практически в каждом вылете.

Стоит сказать, что аппарат достаточно распространен в мире — используется во Франции, Китае, Австралии, Италии и других странах. Даже в России он выпускался по лицензии ростовским предприятием «Горизонт» как G-Air S-100.

Интересно, что в 2014-2015 гг. беспилотник был закуплен Украиной и даже проходил сравнительные испытания в Чернигове на базе государственного испытательного центра, однако по какой-то причине нашим военным он не подошел (скорее всего, из-за цены).

БПЛА вертолетного типа занимают свою нишу и с каждым годом их актуальность только растет. Такие аппараты имеют способность вертикально взлетать и приземляться на практически неподготовленные площадки, а также снижать скорость движения почти до нуля. Поэтому дроны вертолетного типа более приспособлены для мониторинга наблюдаемых объектов с небольшого расстояния. Также это идеальные аппараты для ведения боевых действий в городской застройке, причем они могут обеспечить поддержкой с воздуха малые подразделения уровня батальона.

Еще одна задача, которую могут выполнять только такие беспилотники — наблюдение за обстановкой в некотором квадрате с расстояния не ближе 50-70 м с необходимостью малой подвижности носителя для отслеживания развития ситуации (загоризонтальное указание для огневых средств воздействия, ретрансляция сигнала). Причем тут в виду достаточно простого алгоритма вообще возможно использование дрона, управляемого бортовым комплексом, без участия оператора.

И самое главное — беспилотники вертолетного типа имеют максимальную весовую отдачу для возможности нести оборудование, например, бортовое оружие. Тот же Camcopter S-100 при собственном весе 110 кг может нести различную полезную нагрузку массой до 50 кг, что для беспилотника самолетного типа вообще нереальные цифры (достаточно вспомнить весьма скромную боевую нагрузку того же Bayraktar TB2).

Ударный китайский V750 может применять противотанковые и неуправляемые ракеты. Грузинский аппарат Т-31 демонстрировался с подвешенными ракетами типа «Скиф» производства нашего ГКБ «Луч». Учитывая опыт «Рамзая» по интеграции противотанковых ракет РК-2В «Барьер-В» на вертолеты Ми-8МСБ-В, возможно, такие же ракеты будет использовать и их беспилотник.

Наконец, можно отметить, что в США успешно применяют аппараты вертолетного типа Fire Scout в качестве противолодочных с базированием на военных кораблях. Эта беспилотная версия легкого вертолета Bell 407 может нести как гидроакустические буи, так и вооружение, в том числе противотанковые ракеты AGM-176 Griffin и AGM-114 Hellfire. В нашем флоте как минимум флагман «Гетьман Сагайдачный» приспособлен для размещения вертолета, то есть теоретически может нести и дроны вертолетного типа.