В Британии женщина впервые получила звание адмирала

В Британии впервые за многовековую историю Королевского флота женщина-офицер получит звание адмирала.

Об этом сообщают международные СМИ.

Коммодор Джуд Терри, которая служила своей стране и флоту почти четверть века, была выбрана для повышения до контр-адмирала, что сделало ее самой высокопоставленной женщиной в Королевском флоте.

Источник: royalnavy

Она будет нести ответственность за моряков и королевских морских пехотинцев с момента их приема на работу до последнего дня их службы - на протяжении всей их карьеры, контролируя обучение и социальное обеспечение.