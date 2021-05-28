В Британии женщина впервые получила звание адмирала
В Британии впервые за многовековую историю Королевского флота женщина-офицер получит звание адмирала.
Об этом сообщают международные СМИ.
Коммодор Джуд Терри, которая служила своей стране и флоту почти четверть века, была выбрана для повышения до контр-адмирала, что сделало ее самой высокопоставленной женщиной в Королевском флоте.
Она будет нести ответственность за моряков и королевских морских пехотинцев с момента их приема на работу до последнего дня их службы - на протяжении всей их карьеры, контролируя обучение и социальное обеспечение.
"Я всегда думала о себе сначала как о военно-морском офицере, затем как о логисте, потом как о Джуди и, наконец, как о женщине. Военно-морской флот искренне не смотрит на ваш пол и является работодателем с равными возможностями - он хочет, чтобы вы были частью команды и предоставляли результаты для поддержки операций", - отметила Джуд Терри.