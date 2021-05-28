Появились подробности о новом Volkswagen Passat B9

Компания Фольксваген готовит смену поколений культовому Пассату. Как пишет британское издание AutoExpress, грядущий Volkswagen Passat B9 выйдет на рынок в 2023 году, сообщает АвтоПортал.

Платформа и габариты Volkswagen Passat B9

Есть кое-какие данные и о самом авто. Модель по-прежнему будет базироваться на платформе MQB, однако без сюрпризов не обойдется. Во-первых, автомобиль лишится кузова седан – вместо этого немцы предложат его в вариантах лифтбэк и универсал. Во-вторых, машина существенно прибавит в размерах: если колесная база у Пассата Б7 составляет 2,79 м, то у Б8 она вырастит до гигантских 2,85 м. Благодаря этому cтанет больше места в салоне (особенно – в ногах задних пассажиров), а также вырастит объем багажника. В целом же для нового Пассата приоритетными станут понятия универсальность и практичность.

Двигатели Volkswagen Passat B9

Также известно, что Пассата В9 будет электрический аналог (ни имя, ни характеристики пока неизвестны), однако его предложат только в кузове универсал. А вот сам по себе Пассат останется верным классическим агрегатам: бензиновым TSI и даже дизельным TDI (объемом 2,0 литра, мощностью 148 до 197 л.с.), несмотря на то, что популярность тежелетопливных агрегатов в сегменте авто бизнес-класса в последние годы снизилась. Кроме того, в гамму войдет пара гибридных установок – одна – классическая, другая – plug-in (такая машина получит традиционное имя Passat GTE). На одном электричестве плагин-гибрид сможет проезжать до 96 км, а его мощность составит 242 силы.

Дизайн Volkswagen Passat B9

Какой внешний вид получит новинка, пока неизвестно, но в издании AutoExpress подготовили рендеры возможного облика модели (они представлены в этой заметке). Так, если наши коллеги правы, то в профиль новый Пассат сохранит черты актуальной модели, а вот спереди и сзади его выполнят в стилистике последних Touareg и Golf.

Американский Passat

Со сменой поколений семейство Пассат станет скромнее. Ранее гендиректор Volkswagen Ральф Брандштеттер официально объявил, что в 2023 году компания полностью прекратит выпуск американской версии модели. То есть, американский Пассат Б8 станет последним. На этом история модели закончится.

Производство Фольксваген Пассат

Наконец, известно, что со сменой поколений модель сменит прописку. Сейчас европейский Пассат выпускают на заводе в Эмдене, Германия, однако это предприятие необходимо производителю под выпуск электромобилей, поэтому бестселлер буден вынужден переехать в Братиславу, Словакия. Кстати, там ему компания составит Touareg.