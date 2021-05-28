Кулеба обсудил противодействие строительству "СП-2" с сенатором США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с членом Сенатского украинского корпуса Конгресса США, сенатором Джонни Эрнстом обсудили противодействие завершению строительства "Северного потока-2, сообщает Укринформ.

Ключевыми темами разговора стали поддержка США усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление стратегического партнерства двух государств и противодействие общим угрозам в евроатлантическом пространстве.

"Четкая демонстрация двухпартийной и двухпалатной солидарности США с Украиной остается одним из важных факторов сдерживания Российской Федерации от дальнейших агрессивных действий. Мы чрезвычайно ценим практическую помощь по развитию оборонных возможностей нашего государства, консолидации международных усилий для восстановления мира на украинской земле", – отметил Кулеба.

Глава украинского МИДа добавил, что евроатлантическое пространство не будет в безопасности, пока в безопасности не будет Украина. По его словам, только скоординированные шаги могут помочь устранить основные источники общих угроз.

Кулеба и Эрнст также обсудили противодействие завершению строительства "Северного потока-2".