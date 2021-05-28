Новый гиперкар из США стал самым мощным авто в мире

Рекордный гиперкар SSC Tuatara получил новую трековую модификацию Striker. Экстремальный авто выпустят тиражом в 110 экземпляров и он попробует побить рекорд круга на Нюрбургринге, сообщает АвтоПортал.

Новый SSC Tuatara Striker отличается от стандартной модели аэродинамическим пакетом. Упор сделали не на максимальную скорость, а на управляемость. Обвес, диффузор и активное антикрыло увеличили прижимную силу до 500 кг на скорости в 250 км/ч.

Большинство SSC Tuatara Striker оснастят стандартным 5,9-литровым 1750-сильным V8 твин-турбо. Однако 10 авто получат пакет Agressor с 2200 л. с. и станут самыми мощными серийными авто в мире. Однако SSC Tuatara Agressor не предназначена для дорог общего пользования – ездить на ней можно будет только по гоночному треку.

Напомним, что SSC Tuatara на данный момент является самым быстрым серийным авто в мире. Официально зарегистрированный рекорд скорости составляет 455,2 км/ч.