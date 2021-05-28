В Сумской области за сутки сделали только 1 прививку

В Сумской области за сутки сделали только 1 прививку

В Украине за минувшие сутки сделали 16 293 прививки от COVID-19. Это на тысячу больше вчерашнего показателя, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Корреспондент.

Первую дозу получили 6 883 человека, еще 9 410 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 254 мобильные бригады и 1 485 пунктов вакцинации.

Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской области (935), Киеве (711) и Харьковской области (499). Самые медленные темпы в Сумской (1), Житомирской (19) и Черновицкой (49) областях.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев – 711;
  • Винницкая область – 381;
  • Волынская область – 127;
  • Днепропетровская область – 388;
  • Донецкая область – 454;
  • Житомирская область – 19;
  • Закарпатская область – 138;
  • Запорожская область – 442;
  • Ивано-Франковская область – 249;
  • Киевская область – 439;
  • Кировоградская область – 63;
  • Луганская область – 221;
  • Львовская область – 280;
  • Николаевская область – 935;
  • Одесская область – 484;
  • Полтавская область – 380;
  • Ровенская область – 128;
  • Сумская область – 1;
  • Тернопольская область – 68;
  • Харьковская область – 499;
  • Херсонская область – 59;
  • Хмельницкая область – 121;
  • Черкасская область – 118;
  • Черниговская область – 129;
  • Черновицкая область – 49.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 999 072 человека. При этом две дозы получили – 116 934. Всего проведено 1 116 934 прививки.

По состоянию на 28 мая в лист ожидания вакцинации записались 595 635 человек.

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