В Сумской области за сутки сделали только 1 прививку

В Украине за минувшие сутки сделали 16 293 прививки от COVID-19. Это на тысячу больше вчерашнего показателя, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Корреспондент.

Первую дозу получили 6 883 человека, еще 9 410 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 254 мобильные бригады и 1 485 пунктов вакцинации.

Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской области (935), Киеве (711) и Харьковской области (499). Самые медленные темпы в Сумской (1), Житомирской (19) и Черновицкой (49) областях.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев – 711;

Винницкая область – 381;

Волынская область – 127;

Днепропетровская область – 388;

Донецкая область – 454;

Житомирская область – 19;

Закарпатская область – 138;

Запорожская область – 442;

Ивано-Франковская область – 249;

Киевская область – 439;

Кировоградская область – 63;

Луганская область – 221;

Львовская область – 280;

Николаевская область – 935;

Одесская область – 484;

Полтавская область – 380;

Ровенская область – 128;

Сумская область – 1;

Тернопольская область – 68;

Харьковская область – 499;

Херсонская область – 59;

Хмельницкая область – 121;

Черкасская область – 118;

Черниговская область – 129;

Черновицкая область – 49.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 999 072 человека. При этом две дозы получили – 116 934. Всего проведено 1 116 934 прививки.

По состоянию на 28 мая в лист ожидания вакцинации записались 595 635 человек.