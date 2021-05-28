В Сумской области за сутки сделали только 1 прививку
В Украине за минувшие сутки сделали 16 293 прививки от COVID-19. Это на тысячу больше вчерашнего показателя, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Корреспондент.
Первую дозу получили 6 883 человека, еще 9 410 – были привиты повторно. Накануне в стране работали 254 мобильные бригады и 1 485 пунктов вакцинации.
Накануне активнее всего первой дозой прививали в Николаевской области (935), Киеве (711) и Харьковской области (499). Самые медленные темпы в Сумской (1), Житомирской (19) и Черновицкой (49) областях.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев – 711;
- Винницкая область – 381;
- Волынская область – 127;
- Днепропетровская область – 388;
- Донецкая область – 454;
- Житомирская область – 19;
- Закарпатская область – 138;
- Запорожская область – 442;
- Ивано-Франковская область – 249;
- Киевская область – 439;
- Кировоградская область – 63;
- Луганская область – 221;
- Львовская область – 280;
- Николаевская область – 935;
- Одесская область – 484;
- Полтавская область – 380;
- Ровенская область – 128;
- Сумская область – 1;
- Тернопольская область – 68;
- Харьковская область – 499;
- Херсонская область – 59;
- Хмельницкая область – 121;
- Черкасская область – 118;
- Черниговская область – 129;
- Черновицкая область – 49.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 999 072 человека. При этом две дозы получили – 116 934. Всего проведено 1 116 934 прививки.
По состоянию на 28 мая в лист ожидания вакцинации записались 595 635 человек.