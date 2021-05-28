Стало известно, где намерен продолжить карьеру Зидан

Зинедин Зидан, который покинул пост главного тренера "Реала", может возглавить сборную Франции, сообщает УНИАН.

Об этом пишет The Telegraph﻿.

По информации источника, французский тренер будет ждать возможности возглавить главную команду страны после Евро-2020.

На данный момент "трехцветных" тренирует Дидье Дешам.

Также сообщается, что в услугах Зидана заинтересован английский "Тоттенхэм". Руководство лондонского клуба планирует связаться с тренером, чтобы выяснить, готов ли он поработать со "шпорами".

Зинедин Зидан: карьера в "Реале"