Германия признала геноцидом свои действия в Намибии при колониализме

В Берлине признали, что совершенные германской властью действия во время колониального правления в Юго-Западной Африке (сейчас Намибия) подпадают под определение геноцида, сообщает Интерфакс.

"С нынешней перспективы мы официально будем определять те события геноцидом", — говорится в заявлении, выпущенном от имени главы МИД Германии Хайко Мааса.

По его словам, Берлин намерен предоставить Намибии финансовую помощь в размере 1,1 млрд евро, которые будут направлены "на реконструкцию и развитие". В то же время, средства, которые будут выплачиваться на протяжении 30 лет, не будут официально именоваться компенсацией.

"В свете исторической и моральной ответственности Германии, мы попросим у Намибии и потомков жертв прощения за совершенные злодеяния", — добавил министр.

Территория современной Намибии находилась под германским колониальным правлением в период с 1884 по 1915 гг. В 1904-1908 гг. при подавлении восстаний были убиты не менее 70 тыс. местных жителей.