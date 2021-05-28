Ждут ли Украину последствия после встречи Байдена и Путина

На этой неделе были названы дата и место встречи президентов Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Джозефа Байдена и Владимира Путина. Она должна состояться 16 июня в Женеве, сообщает УНИАН.

Для Украины сам факт проведения этой встречи является позитивом: в международной политике такого уровня всегда лучше определенность, чем неопределенность. Ведь результатом этой встречи будет лучшее понимание Россией границ ее агрессивных действий. В интересах США и Запада в целом максимально четко очертить Кремлю границы его возможностей.

Думаю, что среди пунктов, которые будут обсуждаться президентами России и США, центральными будут вопросы безопасности. А, следовательно, и роль Украины в этом плане будет одной из ключевых, потому что представить себе безопасность Европы без безопасности Украины уже не получается, ведь уже понятно, что наша страна так или иначе будет частью Запада.

То ли это произойдет через год, то ли через пять лет – это уже другой вопрос. Но психологически на Западе для себя уже сделали вывод, что Украина будет частью цивилизованного мира.

Зато Россия будет отделена от этого мира "железным занавесом", и это мы сейчас видим на примере Беларуси. Следовательно, игнорировать роль и значение Украины в этом плане будет просто невозможно.

По моему мнению, на этой встрече американская сторона по поводу Украины скажет Путину, что в этом направлении – нельзя, идти дальше нельзя.

Впрочем, не будет и задан вопрос ребром и не будет выдвинуто требование России – освободить завтра Донбасс и Крым. Так вопрос стоять точно не будет. Ситуация будет заморожена и сохранится нынешний статус-кво, но дальше России не позволят продвинуться ни на сантиметр, иначе будут жесткие наказания.

Для Украины такой расклад, в принципе, был бы приемлем. Это, безусловно, не программа максимум, потому что программа максимум – это возвращение наших территорий, но это и не та "серая зона", в которой мы традиционно находимся, когда за нас некому заступиться.

В более глобальном контексте очень хорошо, что встреча Байдена и Путина состоится уже после саммита НАТО и после саммита ЕС-США. Ведь фактически на встрече с Путиным Байден будет говорить от имени не только Соединенных Штатов, а от коллективного Запада. Во время этих саммитов ему озвучат определенные мысли, предложения и идеи, и все это он аккумулирует и будет учитывать во время своего разговора с Путиным.

Поэтому итог встречи должен быть положительным. Хотя, конечно, Путин после встречи с Байденом будет рассказывать всем, что он великий, что с ним говорит сам президент США, потому что его к этому вынудил, что они обсудили некоторые вопросы (об изменении климата, стратегическую стабильность, новые перспективные договоры в области разоружения и тому подобное).

То есть Путин для "российского телевизора" будет подавать это как громкую победу, но за этими словами будет жесткая правда в виде "красных линий", которые очень жирным карандашом проведет Байден.

Какие вопросы, связанные с Украиной, могут обсуждаться Байденом и Путиным?

Во-первых, думаю, вопрос о возобновлении поставок воды в Крым нашей страной на встрече подниматься не будет.

Оно исключительно в компетенции Украины, поэтому США никогда не скажут Зеленскому или Шмыгалю открывать заслонки и пускать воду. Ведь это сейчас чисто технически сделать невозможно: на реконструкцию этих систем уйдет больше времени, чем тот период, что Путин еще будет оставаться у власти.

Во-вторых, вопрос Северного потока-2 не будет ставиться ребром, потому что здесь ситуация сложнее. В сентябре в Германии состоятся парламентские выборы, а, согласно опросам общественного мнения, сейчас наблюдается четкая тенденция к тому, что эти выборы выиграют "зеленые".

Конечно, это не гарантирует, что именно они возглавят немецкое правительство, потому что могут быть разные варианты коалиционного соглашения, но то, что они войдут в состав правительства, ни у кого не вызывает сомнений. А в программе "зеленых" черным по белому записано: "Северный поток-2 – нет!". Это они внесут и в программу деятельности правительства. Таким образом, даже если этот газопровод и будет достроен, он вряд ли будет введен в эксплуатацию и запущен.

Поэтому американцы на этом последнем этапе пребывания Меркель у власти не хотят какого-то раздора между Европой и Америкой. Напротив, Байден неоднократно заявлял, что хочет восстановления трансатлантического единства, а в этом плане Германия является ключевой страной.

Поэтому Байден сейчас поступает очень мудро, когда говорит, пусть Северный поток-2 достроят. Он прекрасно понимает, что через три-пять месяцев, когда новое правительство сформируется и начнет действовать, этот СП-2 будет заблокирован самым новым германским правительством. Это - правильная тактика.

В-третьих, звучит мнение, что Штаты могут пойти на определенные уступки России в обмен на гарантии, что РФ не образует какого-либо союза с Китаем. Но, если рассматривать треугольник США-Китай-Россия, его экономическую часть, то России просто не видно: она – никакая, нулевая.

Страна, ВВП которой составляет всего 1,5 – 1,6% мирового ВВП - это то, что математики называют "стремящейся к нулю". Потому как экономического игрока в этом треугольнике России просто нет, потому что она ни на что экономически не влияет.

Так что Америке нет смысла заручаться поддержкой России против Китая. К тому же, это нереалистично, потому что Россия и Китай – это однотипные авторитарные режимы: играть с одним авторитарным режимом против другого авторитарного режима – это немножко нелогично.

В измерении безопасности несколько иная ситуация, потому что Россия еще может как-то сравнивать с Америкой, а Китай по этому параметру существенно проигрывает. Однако привлекать Россию к противостоянию Китаю в плане безопасности тоже нереалистично.

А Украина здесь вообще не просматривается, и эта тема более умозрительна, чем практична.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины