Курс биткоина снова обвалился

Биткоин вновь просел 28 мая. Теперь он стоит $36 978. Ранее первая криптовалюта держалась в диапазоне $40 тыс., но не сумела закрепиться на этом уровне на долгое время, сообщает Обозреватель.

Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk. За сутки биткоин потерял 3.38% стоимости.

Курс биткоина. Источник: CoinDesk

При этом, по мнению аналитиков, курс может просесть еще больше – до $35 тыс.