Курс биткоина снова обвалился
Биткоин вновь просел 28 мая. Теперь он стоит $36 978. Ранее первая криптовалюта держалась в диапазоне $40 тыс., но не сумела закрепиться на этом уровне на долгое время, сообщает Обозреватель.
Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk. За сутки биткоин потерял 3.38% стоимости.
При этом, по мнению аналитиков, курс может просесть еще больше – до $35 тыс.
"Если произойдет явный прорыв ниже $37 тыс., то цена может опуститься к уровню $35 тыс. С другой стороны, начальное сопротивление находится вблизи уровня $39 тыс.", – объясняют эксперты CryptoNews.