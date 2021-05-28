Во Львове на стадионе планируют вакцинировать более 1000 человек

За субботу-воскресенье во вновь созданном Центре вакцинации населения на "Арена Львов" планируют вакцинировать от коронавируса более 1000 человек, зарегистрированных в очереди в приложении Дія, сообщает Укринформ.

"Уже в эту субботу в новом Центре на Арене Львов будут вакцинировать людей, которые зарегистрировались в список ожидания через приложение "Дія"! Первоначально - лиц старше 60 лет.

В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), другие две - после обеда (15:00-19:00). Прививки будут проводить китайской вакциной CoronaVac. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек", - написал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Профильным департаментом облгосадминистрации совместно с управлением здравоохранения Львовского городского совета создана группа специалистов, которые будут обзванивать жителей города и области.

За соблюдением всех установленных мер по предотвращению распространения COVID-19 (ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и т.д.) будут следить ответственные лица и волонтеры.

Как сообщалось, проведение прививок лиц из приложения "Дія" в Центрах вакцинации в выходные дни - это пилотный проект Минздрава, который реализуется по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Стартует пока в трех городах Украины - во Львове, Киеве и Одессе.