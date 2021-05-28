В ДР Конго из-за извержения вулкана эвакуируют многотысячный город

Опасаясь нового извержения вулкана Ньирагонго, из города Гома в ДР Конго бегут десятки тысяч человек, пишут международные СМИ.

Генерал-губернатор провинции Северное Киву, в которой проживают около 2 млн человек, отдал приказ об эвакуации 10 из 18 кварталов Гомы. Жители местности, которые не попали в списки, торопятся покинуть опасную территорию своими силами.

Местных жителей обязали взять только самые необходимые вещи и запретили им возвращаться в дома без особого разрешения властей.

Вулкан Ньирагонго – один из самых активных в мире. На прошлой неделе произошло очередное его извержение, в результате которого около 500 домов на окраине Гомы были разрушены, погибли около 32 человек.

Благодаря низкому содержанию силикатов лава из вулкана очень текучая и может развивать скорость до 100 км/ч. По данным ученым, есть риски извержения не только из кратера, но и на дне озера Киву, что может привести к высвобождению токсичных газов и масштабным разрушениям прибрежных населенных пунктов.