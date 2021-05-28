Зеленский поздравил Алиева с Днем республики и пригласил в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником – Днем республики, и ожидает его участия в праздновании 30-летия независимости Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Поздравляю, Ильхам Алиев, с Днем республики! Высоко ценю стратегическое партнерство между нашими странами. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики. Жду продолжения диалога по двустороннему партнерству и ваше участие в праздновании 30-летия независимости Украины", – написал Зеленский на своей странице в Twitter.