Как предотвратить ожоги у детей: доктор Комаровский

По данным ВОЗ обычно дети получаю ожоги на кухне, при опрокидывании на себя емкостей с горячей жидкостью. Также опасность для детей представляет и горячая водопроводная вода. Нежной коже ребенка "хватает" 52 градуса по цельсию, чтобы обжечься, сообщает Телеграф.

Известный украинский врач Евгений Олегович Комаровский на своей странице в Инстаграм поделился несколькими правилами, которые помогут предотвратить ожоги у детей.