Как предотвратить ожоги у детей: доктор Комаровский
По данным ВОЗ обычно дети получаю ожоги на кухне, при опрокидывании на себя емкостей с горячей жидкостью. Также опасность для детей представляет и горячая водопроводная вода. Нежной коже ребенка "хватает" 52 градуса по цельсию, чтобы обжечься, сообщает Телеграф.
Известный украинский врач Евгений Олегович Комаровский на своей странице в Инстаграм поделился несколькими правилами, которые помогут предотвратить ожоги у детей.
- Первое - нельзя пить и есть горячее, когда ребенок находится у вас на руках или коленях.
- Второе - готовьте на дальних конфорках, а также на них же размещайте уже приготовленную горячую пищу.
- Третье - не используйте скатерти. Электрический чайник разместите в недоступном для ребенка месте.
- Четвертое - когда дети находятся на кухне в момент приготовление пищи, будьте предельно внимательны.
- Пятое - не размещайте детский манеж рядом с плитой и не оставляйте детей без присмотра на кухне.
- Шестое - в ванной лучше использовать смесители с терморегулятором, а если у вас индивидуальный подогрев воды, то лучше поставить ограничение температуры в 50 градусов.