Соучредительница BLM объявила об отставке

Соучредительница движения Black Lives Matter, активистка Патрисс Хан-Каллорс объявила, что уходит с поста исполнительного директора организации. Это произошло на фоне критики ее расточительного образа жизни, сообщает Страна.ua.

"Я создала инфраструктуру и опору, а также необходимый фундамент. Так что время уходить уже пришло. Такое ощущение, что время пришло" , - сказала Хан-Каллорс.

28 мая - последний день работы Патрисс Хан-Каллорс на посту исполнительного директора Фонда глобальной сети Black Lives Matter. После отставки она намерена сосредоточиться на участии в телевизионных проектах и продаже книг.

Отставка Хан-Каллорс произошла также на фоне разногласий по поводу финансов группы и ее личного состояния, в том числе предполагаемых покупок недвижимости, в ходе которых она получила четыре элитных дома за 3,2 миллиона долларов, согласно отчетам о собственности, опубликованным в прошлом месяце.

Кроме того, в конце апреля сообщалось, что Хан-Каллорс растратила 26 тысяч долларов из фондов организации на личный отдых на курорте в Малибу. Она "для нужд организации" арендовала один из самых дорогих отелей.