Опубликованы официальные фото Maserati Grecale. Новый кроссовер испытал СЕО концерна Stellantis Карлос Таварес во время визита на завод итальянской марки. Производство модели стартует до конца года, сообщает АвтоПортал.

Новый Maserati Grecale – младший брат модели Levante, который станет конкурентом Porsche Macan, BMW X3 и Mercedes GLC. Построен автомобиль на платформе Alfa Romeo Stelvio и выпускать его будут на заводе Alfa Romeo в итальянском Кассино.

Кроссовер Мазерати серьезно закамуфлировали, хотя все же можно разглядеть его стремительный профиль с длинным капотом и покатой крышей. Сохранена и фирменная решетка радиатора Maserati.

Maserati Grecale 2022, скорее всего, позаимствует у Alfa Romeo Stelvio и двигатели. Начальную версию оснастят 2,0-литровой 280-сильной турбочетверкой, а топовый вариант получит 2,9-литровый 510-сильный V6 твин-турбо, разработанный в Ferrari. Также запланирована электрическая версия и наверняка появится гибрид Maserati Grecale.