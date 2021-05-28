Украина работает со Словакией над признанием своих евроинтеграционных стремлений
Президентский офис Словакии совместно с украинским составляет декларацию о признании евроинтеграционных стремлений Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает Интерфакс-Украина.
"Словакия твердо поддерживает Украину и европейские стремления Украины. Это одно из моих главных сообщений сегодня в Киеве. И мы говорим об этом и в Брюсселе. Президентские офисы обеих стран работают над декларацией", — сказал Хегер.
Он подчеркнул, что европейские интеграционные стремления Украины уже неоднократно официально признавались.
"Сейчас важно использовать все положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", — добавил глава правительства Словакии.
Он отметил, что во время визита в Киев в пятницу он поговорит с украинскими собеседниками о реформах.
"Действительно, трансформация и модернизация страны является необходимым условием для вступления в ЕС и НАТО. Процесс реформ в Украине продолжается, и Словакия считает, что он будет устойчивым и успешным. Кстати, изменения не касаются ЕС и НАТО. Их нужно ввести, чтобы сами украинцы сделали Украину сильнее, устойчивее на благо всех украинцев", — считает Хегер.