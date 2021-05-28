Украина работает со Словакией над признанием своих евроинтеграционных стремлений

Президентский офис Словакии совместно с украинским составляет декларацию о признании евроинтеграционных стремлений Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает Интерфакс-Украина.

"Словакия твердо поддерживает Украину и европейские стремления Украины. Это одно из моих главных сообщений сегодня в Киеве. И мы говорим об этом и в Брюсселе. Президентские офисы обеих стран работают над декларацией", — сказал Хегер.

Он подчеркнул, что европейские интеграционные стремления Украины уже неоднократно официально признавались.

"Сейчас важно использовать все положения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", — добавил глава правительства Словакии.

Он отметил, что во время визита в Киев в пятницу он поговорит с украинскими собеседниками о реформах.