В Польше "Северный поток-2" назвали газовой бомбой

Глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштофа Щерского заявил, что отказ президента США Джо Байдена от санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" ошибочен, а сам проект угрожает Евросоюзу, сообщает Лента.Ру.

По его мнению, отказ от санкций основан на ошибочной оценке реальности, а трубопровод по дну Балтийского моря он назвал газовой бомбой, заложенной под фундамент европейской интеграции.

Щерский считает, что при его запуске Германия попадет в зависимость от российских поставок газа, что приведет к политическому влиянию России на политику и экономику Европейского союза.

Ранее Джо Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", поскольку оно уже практически завершено, и что санкции против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако этому помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.