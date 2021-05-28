НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 апреля 2021 года, сообщает РБК-Украина.

По данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,015 млрд долларов - проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года - 5,624 млрд долларов и на IV квартал - 4,959 млрд долларов.

До конца года Украина должна вернуть 914 млрд долларов Международному валютному фонду, в т.ч. 185 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 21,784 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за 2022 год должны выплатить 15,386 млрд долларов, в т.ч. в четвертом квартале - 4,669 млрд долларов.

Напомним, валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).