Названы продукты вызывающие стресс

В стремительном жизненном ритме стрессы случаются регулярно. Они вредят людям и ухудшают качество жизни. Седативные препараты снижают чувство стресса, но они имеют немало побочных эффектов. Поэтому бороться с плохим эмоциональным состоянием лучше всего без лекарств, сообщает Men's Life.

Представители научного общества из США провели эксперимент с участием грызунов, чтобы выяснить, какие продукты могут провоцировать развитие стресса. Оказалось, что грызуны, которые употребляли жирные продукты, больше были склонны к стрессам и депрессивным состояниям по сравнению крысами, которые питались обычной едой. Такие же результаты распространяются и на людей.

Ученые считают, что вред принесет любая пища, в которой содержится много жиров. Особенно негативное воздействие будет от жирных сортов мяса, молока, жареных блюд и фаст-фуда.

Организатор исследования считает, что связь между депрессией и продуктами особенно сильна, если человек любил питаться вредными блюдами в подростковый период.

Специалисты заявили, что у людей старше 30 лет перепады настроения могут наблюдаться из-за недостатка продуктов, богатых антиоксидантами. К таким продуктам относится зелёный чай, фасоль, артишок, всевозможная зелень и красное вино.

Некачественный рацион влечет за собой проблемы на психологическом уровне. Таким людям тяжелее бороться с неурядицами, поэтому они быстро сдаются и подвергаются депрессиям.

Полученные результаты помогут людям бороться со стрессами с помощью здорового рациона, который к тому же будет способствовать похудению.