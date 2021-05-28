В Украине увеличилось количество подростковых суицидов, – омбудсмен

В Украине выросло количество подростковых самоубийств. Эта тенденция вызывает серьезное беспокойство, заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Depo.ua.

"Обеспокоена частыми трагическими случаями, в том числе суицидами, которые в последнее время случаются среди детей и подростков", — написала она.

По словам Денисовой, причины и обстоятельства попыток самоубийств, которые часто заканчиваются летально, в каждом случае разные. Это могут быть ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг — издевательство и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.

"Статистика по случаям гибели детей и подростков по этой причине неутешительная. Так, по информации Национальной полиции, за 2020 год в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, в то же время за четыре месяца текущего года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев! Такие случаи не остаются вне моего внимания", — написала омбудсмен.

Она напомнила о случае, который произошел во Львове 26 мая: по информации из СМИ, из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девочка.

"Направлен акт реагирования Уполномоченного к Львовскому городскому главе с требованием полного и объективного выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности предоставление ему медицинской и психологической помощи", — добавила Денисова.

В связи с ситуацией детских суицидов омбудсмен призвал центральные органы исполнительной власти: Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, органы Национальной полиции объединить свои усилия по принятию мер, направленных на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей в сложных жизненных обстоятельствах.