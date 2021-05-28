Белое хлопковое платье стало трендом лета 2021

В сезоне весна-лето 2021 – в тренде легкое и стильное хлопковое платье белого цвета. Его можно носить не только на пляжном отдыхе, но и во время городских прогулок, сообщает Обозреватель.

Такую модель можно дополнить лоферами или сандалиями на массивной подошве, актуальными чокерами-цепочками и геометричной сумкой. А в прохладный вечер очень кстати в этой компании будет еще и жакет оверсайз.

Модное белое хлопковое платье. Источник: elle.ua

Белое хлопковое платье уже появилось в коллекциях многих брендов.