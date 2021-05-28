У берегов Флориды перевернулась лодка: есть жертвы
Во Флориде, в результате несчастного случая на перевернувшейся лодке, два человека погибли и еще 10 пропали без вести, пишут международные СМИ.
Сообщается, что береговая охрана США прибыла на место в нескольких милях от Ки-Уэста около 13:00 после того, как бригады обычного патрулирования заметили в воде несколько человек. По словам представителя охраны, служба спасла восемь человек и вытащила два тела из воды.
Выжившие члены экипажа были переведены на судно береговой охраны для получения еды, воды и медицинской помощи.
"Мы продолжим всю ночь искать пропавших без вести, и если моряки что-то увидят или услышат - окажут помощь, если это возможно, и свяжутся с береговой охраной", - сказал старший начальник командного центра.