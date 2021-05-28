Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС в Нахичевани. Ранен один военнослужащий. Об этом, со ссылкой на сайт ведомства, сообщает Корреспондент.

"В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района Нахичеванской автономной республики были обстреляны с нескольких направлений Вооруженными силами Армении. В результате ранение в плечо получил военнослужащий Эльхан Мурадов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что раненый госпитализирован, опасности для его жизни нет.

В свою очередь Армения отрицает свою причастность к этому обстрелу, сказано в заявлении Минобороны республики.

"Категорически опровергаем такое заявление, оно полностью не соответствует действительности", – отметили в Минобороны Армении.

Напомним, утром 27 мая в Баку заявили, что шесть армянских военных были взяты в плен при попытке перехода на территорию Азербайджана. Также армяне проводили работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии.