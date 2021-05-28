Молдавские пограничники задержали грабителя, находившегося в розыске 16 лет

На границе с Молдовой пограничники задержали преступника, который был в международном розыске с 2004 года, сообщает Украинская правда.

В пункте-пропуска "Могилев-Подольский" во время проверки документов на 41-летнего гражданина Молдовы, который шел пешком на вход в Украину, сработала база данных Интерпола.

Выяснилось, что иностранца на протяжении более 16 лет разыскивают правоохранители Австрии за ограбление банка.

Для дальнейших правовых решений задержанный преступник передан сотрудникам Национальной полиции.