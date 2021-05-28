Врач назвал оптимальную суточную порцию черешни

Плоды черешни считаются прекрасным десертом и содержат высокую дозу витамина С - всего 100 грамм черешни покрывают 20 процентов суточной потребности организма, сообщает Российская газета.

Кроме того, как сообщила кандидат медицинских наук Ольга Аришева, в черешне много калия, который укрепляет сердечную мышцу и нормализует пульс. Кумарины в составе плодов препятствуют свертываемости крови, снижая риск тромбозов. Клетчатка в составе черешни помогает пищеварению, нормализируя микрофлору и борясь с запорами.

Оптимальное количество - 200-300 грамм ягод в сутки. При переедании черешни могут возникнуть проблемы со стулом, начаться газообразование, диарея, - предупреждает врач-гастроэнтеролог.

Несмотря на небольшую калорийность, в черешне довольно много сахара, поэтому диабетикам с ней стоит быть осторожнее.

Беременным и кормящим мамам стоит чуть ограничить себя в употребление черешни: 100-150 грамм будет вполне достаточно и риск появление аллергии будет меньше.