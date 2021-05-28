Канадский клуб сделал предложение лидеру "Шахтера"

Канадский клуб "Ванкувер Уайткэпс", который выступает в Главной лиге футбола (MLS), сделал официальное предложение о трансфере одного из лидеров "Шахтера". Команда хочет усилить состав Аланом Патриком, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание TerritorioMLS﻿, канадцы хотят оформить 18-месячную аренду бразильского футболиста и взять на себя 100% его зарплаты. После окончания соглашения с "горняками" "Ванкувер" хочет предложить Патрику контракт еще на два года. "Уайткэпс" все еще ждут ответа от "Шахтера" и надеются на завершение сделки до 1 июня, когда в МЛС закрывается трансферное окно.

Напомним, что бразилец перешел в донецкий клуб из "Сантоса" в 2011 году. После нескольких аренд он сумел закрепиться в составе "горняков" и стать одним из лидеров. Всего на счету Патрика 157 матчей за команду, в которых он забил 21 гол и отдал 29 результативных передач.

Алан Патрик выступает за "Шахтер" с 2011 года

Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 8 миллионов евро, а контракт с "Шахтером" действует до конца декабря 2022 года.