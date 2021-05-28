Беларусь закрыла поставки бензина А-95 в Украину

Белорусская сторона приостановила поставки бензина А-95 в Украину. Об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, сообщает UBR.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", – написал он.

В то же время Куюн отметил, что консультации еще продолжается, хотя теперь стоит "нестандартная задача" – необходимо найти 50 тыс. тонн "95-го".

"Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем" , – добавил он.

Отношения с Беларусью усложнились после того, как 23 мая самолет ирландского авиаперевозчика Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был принудительно посажен в минском аэропорту. Причиной якобы послужило сообщение о минировании, а для сопровождения самолета был поднят истребитель по поручению президента Александра Лукашенко.

После приземления белорусские власти задержали экс-редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ Софию Сапегу.

В связи с этим инцидентом Украина закрыла авиасообщение с Беларусью – решение действует с 26 мая, а сегодня правительство усилило "воздушные санкции". С 29 мая запрещается также транзит самолетов белорусских авиакомпаний через наше воздушное пространство.