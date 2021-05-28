В столице митингуют вкладчики банка "Аркада"

Обманутые инвесторы обанкротившегося банка "Аркада" пикетируют центр Киева, требуя возобновить строительство 39 домов, сообщает УНИАН.

Около тысячи участников протеста-инвесторов банка "Аркада" требуют от чиновников обратить внимание на остановленное в 2018 году строительство квартир в трех жилых комплексах "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

В частности, пикетирующие требуют возобновить строительство домов и достроить их за 3 года.

На плакатах участников протеста заявлены требования: "Государство должно выкупить свободные квадратные метры в недостроенных домах" , "Государство должно выделить 3,6 млрд грн финансирования в виде льготных кредитов" , также участники акции скандируют : "Ганьба!" .

Фото УНИАН, Владимир Гонтар

Участники протеста требуют, чтобы к ним вышел глава Национального банка Кирилл Шевченко и ответил, когда требования инвесторов банка "Аркада" будут выполнены.