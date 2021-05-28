Иммунитет к COVID-19 может остаться на всю жизнь, – исследование

﻿Согласно результатам двух независимых друг﻿ от друга﻿ исследований, иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее года, а иногда может остаться на всю жизнь, пишут международные СМИ.

Ученые выяснили, что иммунные клетки выживают в костном мозге людей, которые переболели коронавирусной инфекцией или были вакцинированы.

После COVID-19 наблюдается именно долгосрочный иммунитет, отличный от того, что вырабатывается после ОРВИ.

Тем не менее, периодическая ревакцинация понадобится лицам, которые были привиты, но не были до этого инфицированными. Также у меньшинства людей стойкий иммунный ответ не выработается, так что обеим категориям придется использовать бустеры.