16-летняя девушка из ОРДО прошла минные поля, чтобы попасть в Украину

Несовершеннолетняя жительница ОРДО пересекла минные поля и пришла на линию разграничения, чтобы попасть на свободную территорию Украины, ссылаясь на данные ﻿МВД, сообщает Деловая столица.

Так, 27 мая около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны ОРДО возле пгт Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой-опекуном проживает в городе Горловка и имеет паспорт так называемой "Донецкой народной республики".

Правоохранители установили, что несовершеннолетняя после отдыха с друзьями пересекла минные поля и сознательно пришла на линию разграничения пгт Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на подконтрольной правительству Украины территории. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине.

Сейчас несовершеннолетней занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений девушка не имеет. С ней работают психологи.

Указано, что до установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.