Ани Лорак в новом клипе появилась в откровенных образах
Украинская певица Ани Лорак, которая осела в Москве, презентовала новую песню под название "Раздетая" и клип на нее. Поклонники засыпали звезду комплиментами, сообщает Обозреватель.
Соответствующий ролик артистка опубликовала на официальном YouTube-канале. В нем она позировала в женственных и сексуальных образах: в белом платье с обнаженными плечами, золотистом наряде с откровенным декольте и бирюзовом с высокими разрезами. Клип артистка снимала на Мальдивах .
"Раздетая" – это не просто песня, это гимн всех влюбленных. Верных, смелых, готовых преодолеть любые расстояния. Мы неспроста решили снимать это видео в одном из самых романтичных уголков планеты – на Мальдивах. Спасибо всей команде, которая работала над этим атмосферным клипом", – прокомментировала Лорак.
Фанаты тепло встретили новую песню и видео певицы, оставив много положительных комментариев под релизом.