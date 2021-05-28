Ани Лорак в новом клипе появилась в откровенных образах

Украинская певица Ани Лорак, которая осела в Москве, презентовала новую песню под название "Раздетая" и клип на нее. Поклонники засыпали звезду комплиментами, сообщает Обозреватель.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на официальном YouTube-канале. В нем она позировала в женственных и сексуальных образах: в белом платье с обнаженными плечами, золотистом наряде с откровенным декольте и бирюзовом с высокими разрезами. Клип артистка снимала на Мальдивах .

"Раздетая" – это не просто песня, это гимн всех влюбленных. Верных, смелых, готовых преодолеть любые расстояния. Мы неспроста решили снимать это видео в одном из самых романтичных уголков планеты – на Мальдивах. Спасибо всей команде, которая работала над этим атмосферным клипом" , – прокомментировала Лорак.

Ани Лорак в новом клипе на песню "Раздетая". Источник: скриншот

Ани Лорак появилась в откровенном наряде в клипе на песню "Раздетая". Источник: скриншот

Ани Лорак в новом клипе на песню "Раздетая". Источник: скриншот

Фанаты тепло встретили новую песню и видео певицы, оставив много положительных комментариев под релизом.