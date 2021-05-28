Одесса открывает центр вакцинации: кто получит прививку

На этих выходных центр вакцинации от COVID-19 открывается и в Одессе. Он будет действовать с 30 мая на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия, сообщает РБК-Украина.

Центр вакцинации откроется на стадионе Одесской юракадемии по адресу Фонтанская дорога, 23.

"Прививки вакциной CoronaVac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время" , - говорится в сообщении.

Центр вакцинации будет работать с 09:00 до 17:00. Ожидаемое количество прививок за день - от 250 до 300.

Напомним, ранее сообщалось, что с 29 мая в Киеве запустят большой центр вакцинации от COVID на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Он находится в районе станции метро "Левобережная". Кроме того, с 29 мая заработает центр вакцинации во Львове, который находится на стадионе "Арена Львов".