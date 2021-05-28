На кортеж Зеленского потратят еще 15,4 миллиона

Автобаза Государственного управления делами заплатит за запчасти, топливо и обслуживание техники для президента Украины, пишет Валерий Магланович, Информатор.

Государственное управление делами содержит автотранспорт, которым в служебных целях пользуются президент Украины и Офис Президента, сотрудники подчиняющихся ГУД учреждений, эти же автомобили используются для обслуживания зарубежных делегаций. В собственности автобазы ГУД располагается 237 автомобилей.

ТЕХОСМОТРЫ ОТ ВЛАДЕЛЬЦА ЗАЗ

За 1 млн 479,3 тыс. грн часть элитной техники первых лиц до конца года будет обслуживать ООО «Автолайф Центр». Основной учредитель Владислав Кущинский (60%) был в 2002-2006 годы на общественных началах помощником народного депутата от блока «Наша Украина» Владимира Стретовича, а в 2006-2007 годах – нардепа от Партии регионов из Крыма Бориса Дейча.

С 2019 года в рамках уголовного производства полиция подозревает, что ООО «Автолайф Центр» заключало фиктивные договора с другими фирмами для имитации хозяйственной деятельности и помощи в отмывании денег и уходе от уплаты налогов. Дело слушается в Подольском районном суде Киева. Также подобных схем касается уголовное производство № 42019101070000208 Киевской местной прокуратуры.

Еще за 1 млн 395 тыс. грн обслужит технику руководства страны фирма СП ООО «Автомобільний дім Україна–Мерседес Бенц». Основатель фирмы – ЧАО «Українська автомобільна корпорація» (бизнес-группа «УкрАвто»). Конечный учредитель на 84,1% бывший народный депутат (2002-2019) Тариэл Васадзе, представлявший в парламенте в свое время Блок Юлии Тимошенко и Партию регионов. Он же владелец Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ).

ТОПЛИВА МАШИНАМ ПРЕЗИДЕНТА!

Недавно были проведены 2 тендера на покупку горючего. За 4 млн 199 тыс. 280 грн ООО «Бристон» поставит по условиям дополнительного соглашения для кортежей верховных чиновников страны 12 тысяч литров бензина А-92, 112 тысяч 738 литров бензина А-95, 8 тысяч литров бензина А-98 и 38 тысяч литров дизельного топлива.

За 4 млн 380 тыс. 200 грн ООО «Каяно» предоставит по условиям дополнительного договора (стоимость топлива повысилась) 13 тысяч 638,5 литров бензина А-92, 109 тысяч 520 литров бензина А-95, 7 тысяч 274 литра бензина А-98, 34 тыс. 554 литра дизельного топлива. Большая часть топлива в обоих случаях будет привезена в цистернах, а на небольшую часть выдадут заправочные талоны.

ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ МАШИН

По одному из тендеров за 3 млн 977 тыс. грн в течение года будут поставлять амортизаторы для автомобилей (задние и передние, а также для капота): Skoda Octavia, Skoda Superb Classic, Volkswagen Passat, Volkswagen T4, Volkswagen Transporter, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Toyota Sienna, Mercedes-Benz E320, Mercedes-Benz S-500, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master.

Всего 1 972 детали. Поставщик – ООО «Автоцентр «Європа-Сервіс».