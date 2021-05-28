Израиль продлил запрет на поездки в страны с высоким уровнем COVID-19

Власти Израиля продлили до 16 июня запрет на поездки в семь стран с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, в том числе в Украину и Россию, сообщает Интерфакс.

По данным израильского Минздрава, в "красный" список стран также включены Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия.

Жители Израиля по возвращении из этих стран должны будут уйти на карантин даже в случае, если они прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели вирусом.

При этом с 23 мая Израиль возобновил туризм для ограниченного количества прошедших вакцинацию туристов - групп до 30 человек. Так, накануне в Израиль прибыла первая группа туристов.

Ожидается, что в страну до 15 июня прибудут примерно 20 таких групп в частности из США, Великобритании и Германии. Путешественникам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус до полета в Израиль и сделать еще один тест по прибытии в аэропорт "Бен-Гурион".

Как отмечают западные СМИ, израильское министерство туризма в июле надеется увеличить число групп иностранных туристов.