Как безопасно одалживать деньги

В Минюсте рассказали, как правильно оформить передачу средств, чтобы обезопасить себя и свое имущество, сообщает ЛигаБизнес.

Если люди хотят договориться относительно заимствования денег друг другу - тогда такое соглашение подпадает под признаки договора займа. Согласно ему займодатель передает в собственность заемщику денежные средства, а заемщик обязывается вернуть заимодателю такую же сумму. Субъектами договора являются любые физические и юридические лица.

Документы, необходимые для оформления договора займа средств:

паспорта сторон;

РНУКПН сторон (идентификационный код);

согласие или личное присутствие второго из супружеской пары (если стороны находятся в браке).

Какую информацию содержит договор займа средств:

ФИО, РНОКПП, местожительство, дата и место рождения заемщика, его место работы (при наличии);

ФИО, РНОКПП и местожительство заимодателя;

сведения о сумме займа, сроке и месте его возврата;

договоренность о возможности обращения взыскания во внесудебном порядке;

договоренность об уплате процентов за пользование займом (если указанное условие не определено - размер будет определяться на уровне учетной ставки НБУ). Доход в виде процентов подлежит налогообложению;

подписи сторон;

удостоверяющая надпись нотариуса (при условии нотариального удостоверения договора).

Договор займа средств, согласно действующему законодательству Украины, не подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Но наличие договора займа, удостоверенного нотариально, ограждает заимодателя от разнообразных проблем.

Преимущества нотариального удостоверения договора займа средств:

нотариус устанавливает дееспособность и правоспособность сторон;

нотариус проверяет отсутствие прав третьих лиц на предмет договора, который в будущем не дает шансов признать договор недействительным (согласие супружеской пары, отсутствие ограничений и обременений на имущество сторон, отсутствие сторон в санкционных списках, отсутствие зарегистрированных требований других кредиторов на имущество сторон и тому подобное);

устанавливается действительная воля сторон, которая делает невозможным признание договора займа недействительным;

разъясняются права и обязанности, что делает невозможным введение в заблуждение одну из сторон сделки;

возможность взыскания одолженной суммы во внесудебном порядке путем совершения исполнительной надписи нотариуса;

возможность получить у нотариуса дубликат договора ссуды в случае его потери;