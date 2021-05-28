Лукашенко хочет вакцинировать украинцев российской вакциной
Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко обещает расставить на границе с Украиной и Евросоюзом палатки, в которых буду вакцинировать от коронавируса российским препаратом "Спутник V" всех желающих иностранцев, сообщает Украинская правда.
"Хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси, но вы видите, какой спрос на "Спутник V" в западных государствах, и к нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: помогите!
Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины".
Лукашенко заявил, что там
"наши люди живут, на одном языке разговариваем", поэтому необходимо оказать им помощь в вакцинировании. "Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения", – отметил он.
Лукашенко поблагодарил Россию за предоставленную вакцину. По его словам, Беларусь
"успешно производит полмиллиона вакцин в месяц", благодаря чему
"мы за год успешно решим все свои проблемы".
Он также напомнил, что Беларусь имеет свою вакцину.
"Мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году. Если у нас все получится, считайте, это будет наша общая вакцина", – заверил Лукашенко.